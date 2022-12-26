Меньше половины россиян думают, что наступающий 2023 год будет лучше уходящего

Меньше половины россиян (43%) уверены, что наступающий 2023 год будет лучше для России, чем уходящий. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Каждый четвертый (24%) опрошенный считает, что 2023-й будет таким же, как и 2022-й. 16% респондентов уверены, что год будет хуже. Главные пессимистические ожидания связаны с продолжением СВО, снижением доходов и ростом цен.

В то же время 45% россиян надеются, что лично для них наступающий год будет лучше. Позитивные ожидания граждан связаны в первую очередь с надеждами на окончание специальной военной операции, повышение доходов и здоровье родных и близких.

В опросе приняли участие 1500 респондентов, поживающих в 104 населенных пунктах в 53 субъектах России.

Москва, Зоя Осколкова

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