Около четверти россиян будут работать в новогоднюю ночь

Около четверти россиян проведут новогоднюю ночь на рабочем месте. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

В исследовании приняли участие более 5000 пользователей из всех регионов России. Из них 27% заявили, что будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января. В целом треть (31%) респондентов сообщили, что им когда-либо приходилось работать в новогоднюю ночь, пишет «Газета.ru».

Из тех, кто трудился в праздник, 34% рассказали, что встретили Новый год в кругу коллег. 26% опрошенных отметили, что смотрели телевизор, а 24% не имели возможности отвлечься для празднования и провели все время за работой.

Еще 14% респондентов признались, что в новогоднюю ночь на работе спали, а 12% находились на видеосвязи с близкими.

Москва, Зоя Осколкова

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