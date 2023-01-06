Ночь на 6 января стала самой холодной с начала зимы в Москве

Ночь на пятницу, 6 января, стала самой морозной в Москве с начала зимы: столбики термометров опустились до минус 22,6 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Минимальная температура воздуха в Москве, на базовой метеостанции города, ВДНХ, к 7 часам утра составила минус 22,6 градуса», – написал специалист.

На территории Подмосковья холоднее всего было в Талдоме – минус 26,1 градуса, уточнил он.

«В течение ближайшего часа температура еще может немного опуститься», – предупредил метеоролог.

По данным Гидрометцентра России, с 6 января в российской столице ожидается самая холодная неделя с начала века с ночными температурами до минус 26 градусов, передает «Интерфакс».

В Рождественскую ночь морозы в столичном регионе окрепнут до минус 25-30 градусов, в дневные часы сохранится солнечная погода с температурой воздуха минус 16-21 градус, информирует «Фобос».

Москва, Наталья Петрова

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