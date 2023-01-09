Большинство россиян считают, что 2023 год будет трудным для страны

Больше половины опрошенных россиян (51%) ожидают, что наступивший 2023 год будет трудным для России. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По мнению 44% респондентов, год будет скорее трудным для России. А 7% считают, что 2023-й будет очень плохим.

Согласно результатам исследования, 45% опрошенных ожидают, что год станет в целом хорошим для России. Положительный настрой продемонстрировали 32% россиян, еще 13% считают, что наступивший год будет очень удачным.

Как отмечают социологи, в этом году индекс ожиданий от 2023 года в масштабах страны впервые с 2003 года принял отрицательное значение (−6 пунктов), что ниже на 19 пунктов в сравнении с 2021 годом.

Опрос показал, что на положительные изменения чаще всего настроены активные телезрители (55%), жители Северо-Кавказского округа (59%), жители сел (58% против 28% среди жителей Москвы и Петербурга) и граждане, оценивающие свое материального состояние как хорошее (56%). Пессимистично настроены активные потребители интернета (66%), россияне с высшим образованием (61%), жители Москвы и Петербурга (69%) и жители Северо-Западного федерального округа (65%).

Больше половины опрошенных (65%) считают, что для себя лично год будет удачным или хорошим. Треть (32%) придерживаются противоположного мнения.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 17 декабря 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.

Москва, Наталья Петрова

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