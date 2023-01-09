В России хотят заблокировать более трех тысяч сайтов по продаже поддельных дипломов

Более трех тысяч сайтов, на которых продают поддельные дипломы и другие документы, должны быть заблокированы по требованию прокуроров. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«С начала 2022 года Генеральной прокуратурой РФ по результатам рассмотрения обращений, заявлений, уведомлений, а также ввиду обнаружения органами прокуратуры подобной информации в Роскомнадзор направлено 153 требования о принятии мер к ее удалению и (или) по ограничению доступа к более чем 3,1 тыс. ресурсам», – говорится в сообщении.

На этих сайтах размещены предложения о продаже поддельных дипломов, свидетельств о повышении квалификации, удостоверений охранников, медицинских справок, трудовых книжек и иных документов.

В ведомстве напомнили, что с 30 декабря 2022 года вступил в силу новый порядок принятия мер по ограничению доступа к таким сведениям, теперь они реализуются во внесудебном порядке.

Москва, Зоя Осколкова

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