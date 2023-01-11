У «Почты России» сменился генеральный директор

Экс-глава «Национальной лотереи» Михаил Волков занял пост генерального директора «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Решение о смене гендиректора принял совет директоров «Почты России». «Решение: назначить на должность генерального директора АО «Почта России» Волкова Михаила Юрьевича с 11 января 2023 года», – говорится в сообщении.

Волков сменил на посту Максима Акимова, возглавлявшего компанию с начала 2020 года.

Ранее Михаил Волков работал в кредитных организациях, включая ВТБ и Альфа-банк, а также с 2021 года возглавлял «Спортивные лотереи», распространяющие «Национальную лотерею».

Москва, Зоя Осколкова

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