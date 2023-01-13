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Пятница, 13 января 2023, 09:41 мск

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Володин предложил забрать имущество живущих за границей россиян за оскорбления военных РФ

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил забирать имущество сбежавших из страны россиян, делающих оскорбительные заявления в адрес России и ее военных.

Политик считает, что оскорбления военных и граждан РФ, «поддержка нацистов» для уехавших из России стали попыткой выслужиться и сохранить благосостояние за рубежом. И на это нужно отвечать более решительными мерами.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы отметил, что это станет способом правосудия дотянуться до тех, кто уверился в своей безнаказанности.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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