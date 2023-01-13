Володин предложил забрать имущество живущих за границей россиян за оскорбления военных РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил забирать имущество сбежавших из страны россиян, делающих оскорбительные заявления в адрес России и ее военных.

Политик считает, что оскорбления военных и граждан РФ, «поддержка нацистов» для уехавших из России стали попыткой выслужиться и сохранить благосостояние за рубежом. И на это нужно отвечать более решительными мерами.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб», – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы отметил, что это станет способом правосудия дотянуться до тех, кто уверился в своей безнаказанности.

Москва, Наталья Рязанова

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