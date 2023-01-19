«Покинуть страну – не преступление»: в Совфеде ответили на идею передать жилье уехавших из России детям-сиротам

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отреагировал на идею вице-спикера Госдумы Анны Кузнецовой об использовании имущества уехавших из страны россиян для обеспечения детей-сирот жильем. По мнению сенатора, это сделать невозможно без поправок в Уголовный кодекс РФ, ведь покинуть Россию – это не преступление.

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения соцпроблем. Без серьезных поправок в Уголовный кодекс – никак. Покинуть Страну – не преступление», – написал Клишас в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня, 19 января, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила передавать имущество тех, кто «предал свою страну», и собственников из недружественных стран для решения проблем с жильем сирот.

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке», – сказала Кузнецова на совещании в Кемерове (цитата по ТАСС).

По ее словам, сейчас в очереди на получение жилья в России стоят 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На обеспечение их жильем требуется около 600 млрд рублей. «Для сравнения, бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 млрд рублей, из них 10 млрд рублей – это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы», – уточнила Кузнецова.

Напомним, 13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество сбежавших из страны россиян, делающих оскорбительные заявления в адрес России и ее военных.

Сенатор Андрей Клишас счел возможным изъятие имущества, но для этого необходимо внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ.

Москва, Наталья Петрова

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