В Госдуме рассказали о работе над мерами против сбежавших из России и наносящих ей ущерб граждан

Депутат Госдумы Олег Морозов сообщил, что уже ведется работа над мерами в отношении граждан, покинувших Россию и «наносящих ей ущерб». Парламентарий отметил, что такие граждане на основании закона «могут и должны быть поражены в правах – и политических, и социальных, и имущественных».

«Нужна соответствующая процедура, и она будет создана. Такая работа ведётся», – сказал депутат в комментарии РИА «Новости».

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество сбежавших из страны россиян, делающих оскорбительные заявления в адрес России и ее военных. По его мнению, оскорбления военнослужащих и граждан РФ, «поддержка нацистов» для уехавших из России стали попыткой выслужиться и сохранить благосостояние за рубежом. На это нужно отвечать более решительными мерами, полагает политик.

Морозов поддержал инициативу председателя Госдумы. По его словам, предложение Володина «отвечает на запрос большинства российских граждан».

«Человек, покинувший страну в трудный час и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане», – считает Морозов.

«Приумножая народонаселение Грузии, например, он не должен получать материнский капитал. Если занимается политической деятельностью за рубежом, не может выдвинуться в депутаты и голосовать на выборах», – пояснил депутат.

Добавим, что глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел возможной конфискацию имущества у граждан России за оскорбление ВС России. Но для этого, по словам сенатора, нужно внести поправки в Уголовный кодекс России.

«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс», – цитирует Клишаса ТАСС.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил на законодательном уровне определить юридическое понятие «предатель»: «возможно, через внесение соответствующих поправок и изменений в статью 275 УК РФ «Государственная измена». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В ближайшее время мы с коллегами по СПЧ планируем подготовить свою позицию по данной проблеме и обсудить ее с заинтересованными лицами/ведомствами, но, прежде всего, с законодателями», – отметил Кабанов.

По мнению правозащитника, в обсуждении вопроса «о введении ответственности для различного рода «предателей» (от лишения наград до лишения собственности и даже гражданства РФ) «есть справедливый и здравый смысл». Как отметил Кабанов, «проявление предательства в любой форме должно быть наказано», однако «решать эту задачу возможно только через закон».

Москва, Наталья Петрова

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