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Понедельник, 9 января 2023, 18:35 мск

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В Госдуме предложили маркировать фильмы с актерами-предателями

Министерству культуры РФ следует разработать новую маркировку для фильмов с участием актеров, выступающих с антироссийских позиций. Об этом заявил сегодня депутат Госдумы, первый зампред фракции «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев.

«По закону, перед сценами курения в фильмах зрителя предупреждают о вреде употребления табака. В материалах для СМИ и блогов от иноагентов – ссылку об истинной их сущности. Минкульт должен ввести новую норму – предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений», – заявил парламентарий в своем телеграм-канале.

При этом депутат напомнил недавние высказывания актера Артура Смольянинова, который заявил, что хотел бы воевать за Украину и ему «плевать на Россию» и ее будущее – даже если от страны «останется одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

«Смолянинов, несомненно, предатель. Человек, игравший в «9 роте», отрекся от своей страны и, значит, большинства своих ролей. Но те, кто создавали фильмы и сериалы, в которых он снялся, не должны от этого страдать. И зритель не должен страдать от предательства актера. Но знать об этом зритель должен», – заключил Гусев.

Ранее сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова в связи с его антироссийскими заявлениями.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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