Бастрыкин велел возбудить уголовное дело против актера Артура Смольянинова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении известного актера Артура Смольянинова из-за его недавних скандальных высказываний.

«В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Как сообщал «Новый День», уехавший из России актер, в частности, заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Кроме того, он признался, что ему плевать на Россию и ее будущее – даже если от его родины «останется одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Ранее Смольянинов негативно высказывался о спецоперации по защите Донбасса. В октябре он был оштрафован судом на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

Москва, Наталья Петрова

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