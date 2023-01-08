Скандальное признание: звезда «9-й роты» заявил о готовности воевать за Украину

Известный в России актер Артур Смольянинов, который сбежал из РФ и негативно высказывался о спецоперации по защите Донбасса, заявил о готовности воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Артист признался в видеоинтервью, которое сегодня активно распространяется в соцсетях, что ему плевать на Россию и ее будущее.

Актер сказал, что не исключает возможности стать украинским боевиком. «Безусловно. <...> Только на стороне Украины. Однозначно», – отметил он.

Вместе с тем актер заявил, что ему «плевать на Россию» и ее будущее – даже если от его родины «останется одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

При этом Смольянинов заявил о готовности убить заслуженного артиста Северной Осетии Сослана Фидарова, который с 2014 года оказывает жителям Донбасса гуманитарную помощь. «Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения», – сказал Смольянинов.

В российском сегменте социальных сетей подвергли жесткой критике актера, называя его, как минимум, предателем и выродком.

«Важно понимать, что в Министерстве культуры РФ засилье таких же выродков, как Смольянинов. Именно они кормили их десятилетиями и продолжают это делать. Они также ненавидят Россию, просто делают это молча, выращивая десятки Смольяниновых, осыпая их ролями и государственными деньгами», – констатировал журналист и депутат Андрей Медведев в своем телеграм-канале.

Как сообщал «Новый День», в октябре Смольянинов был оштрафован судом на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

Москва, Светлана Антонова

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