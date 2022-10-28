Звезда «9 роты» заплатит штраф за дискредитацию российской армии

Актёр Артур Смольянинов оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию деятельности Вооруженных сил России. Соответствующее решение принял сегодня Гагаринский суд Москвы/

«Суд признал Смольянинова А. С. виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс рублей», – цитирует ТАСС представителя суда.

Актер известен по ролям в фильмах «Девятая рота», «Жара», «Ёлки» и другим киноработам.

Москва, Андрей Дорофеев

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