В Госдуме готовят законопроект об изъятии имущества уехавших россиян

Депутаты Госдумы прорабатывают вопрос конфискации имущества россиян, покинувших страну и приносящих вред РФ своими действиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Поручения от правительства не поступали, депутаты готовят законопроект по собственной инициативе.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», – сказал собеседник.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что сбежавшие из страны россияне оскорбляют РФ и ее военных, а сами живут безбедно благодаря родине. Он предложил возместить нанесённый стране ущерб, конфисковав имущество таких граждан.

Депутат Госдумы Олег Морозов сообщал, что депутаты продумывают меры, которые могли бы применить к покинувшим страну гражданам, если они своими действиями или высказываниями «наносят ей ущерб».

Москва, Наталья Рязанова

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