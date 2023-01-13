В Центробанке РФ рассказали о новой схеме мошенников

Центробанк России выявил новую мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники выманивают данные и деньги. Аферисты представляются работодателями.

Предложения о заманчивой вакансии рассылаются по электронной почте, через SMS или в мессенджеры. В сообщениях обещается высокая оплата труда наряду с легкими задачами, удаленкой и неполным рабочим днем.

«Зачастую это работа на маркетплейсах <...> Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку «менеджеры по подбору персонала», – говорится в телеграм-канале регулятора.

Мошенники могут попросить персональные данные, номер банковской карты и мобильного. Затем жертва должна внести вступительный взнос для активации аккаунта. В результате соискатель остается без денег и без работы. Более того, его личные данные могут быть использованы или проданы в даркнете.

Москва, Зоя Осколкова

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