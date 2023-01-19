Роскачество обнаружило в сметане кишечную палочку, антибиотики и плесень

Специалисты Роскачества оценили качество сметаны 20-процентной жирности, продающейся в российских магазинах. В результате 8% образцов были признаны фальсификатом. Кроме того, в сметане обнаружили кишечную палочку, антибиотики и плесень.

В этот раз в исследовании проанализировали продукцию 87 торговых марок. Если учитывать результаты исследований 2018 и 2020 годов, то общая выборка торговых марок, чью продукцию проверили в лаборатории, составляет 70% доли рынка сметаны.

«Несмотря на отсутствие случаев массовой фальсификации сметаны, 8% продукции (7 из 87 торговых марок) содержали фитостерины, что свидетельствует о наличии растительных жиров. То есть такая продукция является фальсификатом и называться сметаной не может», – отмечают специалисты.

Так в продукции «Вятская», «Пятигорская», Vita, кроме всего прочего, не нашли молочного жира. Вместо него производители добавляют в продукт пасту с заменителем. В Роскачестве рекомендуют воздержаться от покупки этого товара под названием «Аннушкина ферма», «Вятская», «Новая деревня», «Отборная», «Пятигорская», Vita.

Москва, Зоя Осколкова

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