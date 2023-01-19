Россиянки стали чаще жаловаться на домогательства на работе

В России выросло число женщин, которые сталкиваются с харассментом на работе со стороны коллег и начальства. В годы пандемии таких случаев было значительно меньше.

Согласно результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob, 11% респонденток заявили о неподобающем поведении сослуживцев. В 2020 году в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки харассмента в трудовых коллективах было меньше – 7%.

Изменилось и отношение работодателей – тогда формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в 7% компаний, а сегодня – лишь в 4%.

«Россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, – 5%, со стороны коллег – 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, – 8%, со стороны сослуживцев – 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3 и 4% соответственно», – говорится в результатах исследования.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих опыт работы и руководство/коллег.

Москва, Зоя Осколкова

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