Жильцы смогут ограничивать количество кошек и собак в многоквартирных домах

В скором времени россияне смогут ограничивать количество питомцев, проживающих в многоквартирных домах. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, в комитете предлагают дать людям право формировать собственный устав проживания в доме. В этом документе жильцы смогут установить правила по эксплуатации многоквартирного дома, где также будет прописано, как использовать придомовые территории и общие в подъезде.

В уставе люди могут оговаривать и любые ограничения, в их число может входить запрет на определенное количество кошек и собак в доме, пишут «Известия».

В настоящее время идет обсуждение идеи, после этого норма о появлении инструкции и устава дома может быть оформлена законодательно.

Москва, Зоя Осколкова

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