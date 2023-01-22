Замглавы фракции ЕР в Госдуме потребовал убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы

Российские школьники не должны изучать книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» о репрессиях в СССР. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Депутат полагает, что это произведение не прошло «испытание временем».

Вяткин заявил, что проверка многих фактов, изложенных Солженицыным, не нашла им подтверждения. «Как показал исторический анализ «Архипелага ГУЛАГа», который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были «высосаны из пальца», придуманы. Историки проверяли все факты», – отметил парламентарий. «Была попытка получить за это премию – за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», – добавил он (цитата по ТАСС).

Депутат напомнил, что в 2023 году будут внесены коррективы в школьную программу по литературе. «Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, «сплетни в виде версий», как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены», – сказал Вяткин.

Парламентарий подчеркнул, что законодатели не будут «рубить с плеча». По его словам, власти будут опираться на экспертное мнение «специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ».

В то же время, считает он, школьную программу должен пополнить целый ряд произведений советских авторов, например, «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева. Вяткин заявил, что законодатели «намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма, сохраняют историческую память».

Книга «Архипелаг ГУЛАГ» о советской репрессивной системе лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына впервые была издана на Западе – произведение опубликовали в Париже в 1973 году. В СССР книгу издали в конце 80-х годов. Произведение основано на письмах, воспоминаниях и устных рассказах заключенных и личном опыте автора.

Обновлено. Против исключения романа «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы выступил ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов. «Я считаю, что это выдающееся произведение русской литературы, которое освещает трагические страницы нашей истории, и нет смысла эти страницы замалчивать», – сказал он в комментарии РБК.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении из школьной программы произведения Александра Солженицына»Архипелаг ГУЛАГ» «не стоял и не стоит». По ее словам, он не обсуждался ни во фракции ЕР в Госдуме, ни на площадке профильного думского комитета.

Казакова указала, что «вопросы исключения из школьной программы того или иного раздела, произведения или наоборот включения в программу – это сложный и длительный процесс». По ее словам, такие решения не принимаются на основании частного мнения. «Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нем такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищенности. В соответствие с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны», – отметила депутат.

Москва, Наталья Петрова

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