российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 января 2023, 16:04 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В программу российских школ вернут некоторых советских классиков

Министерство просвещения РФ вернет в школьную литературную программу произведения авторов советской эпохи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы утвердили федеральные основные общеобразовательные программы и включили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» и другие произведения», – говорится в сообщении.

При этом ведомство не исключило дальнейших изменений в литературной программе. В качестве кандидатов рассматриваются роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия,