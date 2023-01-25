В программу российских школ вернут некоторых советских классиков

Министерство просвещения РФ вернет в школьную литературную программу произведения авторов советской эпохи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы утвердили федеральные основные общеобразовательные программы и включили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» и другие произведения», – говорится в сообщении.

При этом ведомство не исключило дальнейших изменений в литературной программе. В качестве кандидатов рассматриваются роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость».

Москва, Зоя Осколкова

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