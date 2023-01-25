В Ирландии из-за нехватки военных моряков боевые корабли отправляют в резерв

В министерстве обороны Ирландии в среду, 25 января, заявили, что два военных корабля отправлены в резерв из-за дефицита моряков, – сообщает издание The Journal.

Издание пишет, что «вооруженные силы страны должны вскоре получить два новых корабля из Новой Зеландии, однако перспектива набрать для них экипажи туманна. Тем не менее, в министерстве обороны заявили, что и оставшимися средствами смогут обеспечить безопасность страны».

«На прошлой неделе на встрече высокопоставленных чиновников минобороны Ирландии и старших офицеров Сил обороны было принято решение перевести в оперативный резерв корабли патрульного класса LE Róisín и LE Niamh», – говорится в публикации The Journal.

В минобороны Ирландии пояснили, что «дефицит кадрового состава обусловлен относительно низкими зарплатами военнослужащих наряду с их высокой квалификацией, что делает их привлекательными для частных нанимателей. В настоящее время в правительстве пытаются решить эту и другие проблемы вооруженных сил, чтобы преодолеть серьезный дефицит кадров, возникший за последнее время».

Дублин, Иван Бабурин

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