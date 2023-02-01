Американские военные корабли стали чаще ломаться и дольше ремонтироваться

С 2011 года корабли американских ВМС стали меньше находиться в море из-за поломок и длительного ремонта. Об этом сообщается в докладе Счетной палаты США.

Несмотря на усилия Пентагона в попытке догнать более крупный флот Китая, корабли ВМС США все меньше находятся в море. Суда чаще ломаются, а при техническом обслуживании происходят регулярные задержки, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет.

Проблемы возникают и с поддержанием верфей в рабочем состоянии. Сказывается нехватка деталей, командованию для обеспечения боеспособности одних кораблей приходится все чаще снимать запчасти с других.

В период с 2011-го по 2021 год количество серьезных инцидентов в среднем на корабль выросло с 22 до 36. Хуже всего ситуация обстоит с универсальными десантными кораблями типа «Уосп». Также неудовлетворительно показали себя корабли прибрежной зоны.

По данным аналитиков, в 2020 году на поддержание боеспособности 151 корабля, которые включили в доклад, ушло около 17 млрд долларов. В данный момент ВМС США располагают 293 кораблями.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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