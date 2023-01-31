Ядерный реактор на британской подлодке отремонтировали с помощью суперклея

Последствия некачественного ремонта обнаружили на атомной подводной лодке Vanguard военно-морских сил Великобритании. Рабочие использовали суперклей в реакторном отсеке.

По данным Daily Mail, субмарина находилась на плановом ремонте в сухом доке базы Devonport в городе Плимут. Предварительное расследование показало, что рабочий срезал головки слишком туго затянутых болтов, так как не смог их открутить, а затем просто приклеил их обратно.

В результате сроки ремонта подлодки пришлось продлить, из-за чего оставшимся трем британским подводным судам, несущим ядерные заряды, пришлось выходить на более долгое патрулирование.

Как сообщалось ранее, атомная субмарина Victorious военно-морских сил Великобритании, оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II, была вынуждена вернуться с секретной миссии из-за ЧП. На борту подлодки произошел пожар. При этом капитан принял решение о всплытии, чтобы избавиться от токсичного дыма.

Лондон, Зоя Осколкова

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