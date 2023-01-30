Минтруд расширил перечень причин для признания гражданина инвалидом

Перечень причин, по которым гражданина могут признать инвалидом, был расширен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда РФ.

Изменения в 15 пункт «Правил признания лица инвалидом» были внесены постановлением российского правительства. В настоящее время в документе перечислено 17 пунктов, которые определяются в зависимости от обстоятельств возникновения инвалидности.

Перечень был дополнен новой причиной инвалидности «вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».

«Федеральным законом предусмотрено, что на участников добровольческих формирований, в случае признания их инвалидами, распространяются те же меры соцподдержки, что и для военнослужащих, получивших военную травмы», – пояснили в Минтруде.

Москва, Зоя Осколкова

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