В 2022 году 40 человек вышли из российского гражданства

За прошлый год было оформлено 40 выходов из российского гражданства. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел России.

«В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», – сообщили ТАСС в пресс-центре МВД в ответ на соответствующий запрос.

Для выхода из гражданства россияне, проживающие в РФ, могут обратиться с заявлением в подразделение по вопросам миграции МВД. За границей те же функции выполняет дипломатическое представительство либо консульское учреждение.

«Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более одного года, в упрощенном порядке – не более трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом», – добавили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

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