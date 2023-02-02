«Госуслуги» предупредили о приостановке выдачи биометрических загранпаспортов

Портал госуслуг начал предупреждать жителей регионов РФ о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта. Объясняется это технической причиной на стороне Московской печатной фабрики АО «Гознак».

«Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО «Гознак», оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ «МФЦ», приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года», – цитирует РИА «Новости» сообщение подразделения МВД на портале «Госуслуги». Отмечается, что такое уведомление получил один из пользователей портала из Оренбургской области, подавший заявку на выдачу биометрического загранпаспорта в 20-х числах января. Ему предложили обратиться за получением загранпаспорта старого образца в случае необходимости срочного выезда за пределы России.

Между тем, для жителей Москвы, подавших заявление на загранпаспорт нового образца, ничего не изменилось – документ оформляется в установленном порядке.

Ранее некоторые региональные СМИ сообщали о невозможности оформить биометрический паспорт из-за нехватки микрочипов, куда заносятся сведения о владельце и сканы отпечатков пальцев.

По данным МВД РФ, в прошлом году число оформленных россиянами загранпаспортов выросло почти на 40%. В частности, было оформлено более 5,4 млн заграничных паспортов, что почти на 1,5 млн больше, чем в 2021 году.

Москва, Наталья Петрова

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