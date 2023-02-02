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Четверг, 2 февраля 2023, 12:17 мск

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Треть мужей активно помогает по дому, но каждая шестая жена не видит этой помощи

Фото pixabay.com

Каждая шестая замужняя россиянка пожаловалась, что супруг игнорирует домашние дела. И только у каждой третьей муж активно помогает по дому. Но треть женатых мужчин уверена, что слишком вовлечена в быт, следует из данных сервиса по поиску работы SuperJob.

Более половины (55%) опрошенных россиян признали, что недостаточно помогают жене в быту, каждый десятый вообще не занимается домашними делами. Но 35% женатых мужчин уверены, что вовлечены в быт сверх меры.

Каждая шестая замужняя россиянка водиночку занимается домашними делами, еще 47% опрошенных считают помощь мужей по дому небольшой. При этом, 36% женщин признали, что их мужья занимаются домом больше, чем необходимо.

Только 30% опрошенных россиянок мужья помогают с любой работой по дому, у каждой пятой занимаются ремонтом и уборкой. Всего у 2% женщин мужья занимаются детьми или домашними животными, у 6% соглашаются сходить за продуктами, у 7% – вынести мусор.

Опрос проведен 10-31 января 2023 года среди 1000 женатых мужчин и 1000 замужних женщин из всех округов России. Все опрошенные старше 18 лет из числа экономически активного населения.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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