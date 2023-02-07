В Европе запрет российских СМИ назвали защитой свободы слова

Запрет деятельности российских СМИ в Европе следует считать защитой свободы слова. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, выступая на конференции по борьбе с дезинформацией, которая проходит в Брюсселе.

По словам главы европейской дипломатии, на современном этапе манипулирование информацией приобрело новые черты, в этом вопросе ЕС должен «действовать более амбициозно, укрепляя свою устойчивость». «Делая это, мы не нападаем на свободу слова, а защищаем ее», – подчеркнул Боррель.

«Но сегодня у меня есть ощущение, что мы делаем недостаточно, нам необходимо идти вперед. Надо понять, как эти кампании были организованы, определить акторов, источники распространения», – считает шеф евродипломатии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Борреля о защите свободы слова путем запрета российских СМИ «неадекватными». «Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», – отметила она.

Ранее совет ЕС инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание российских телеканалов. В Москве неоднократно заявляли, что охота на российские СМИ в Евросоюзе является грубым попранием принципов свободы слова и носит ярко выраженный дискриминационный характер.

Брюссель, Зоя Осколкова

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