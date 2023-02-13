Американцев просят срочно покинуть Россию из-за риска мобилизации

Американские дипломаты призвали граждан США покинуть Россию. Одной из причин называется риск мобилизации. Об этом сообщается в предупреждении, опубликованном на сайте посольства Соединенных Штатов.

В дипмиссии рекомендовали американским гражданам не ездить в Россию, а тем, кто там находится, срочно покинуть страну. По мнению дипломатов США, российские власти могут отказать американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, а также подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать их выезду.

«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Вашингтон неоднократно призывал своих граждан покинуть РФ. Последнее такое предупреждение было опубликовано в конце сентября после объявления в России частичной мобилизации.

Москва, Зоя Осколкова

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