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Вторник, 14 февраля 2023, 11:42 мск

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Больше половины россиян признались, что влюблены

Больше половины жителей России признались, что влюблены. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Доля влюбленных россиян остается стабильно высокой: как и в прошлом году, сегодня это прекрасное чувство испытывают более половины наших сограждан (60%, 2022 г. – 57%). Заявили об обратном 37%», – говорится в результатах исследования.

Мужчины признают влюбленность чаще, чем женщины (65% vs. 55%).

Пик влюбленности приходится на 25-34 и 35-44 года (74% и 71% соответственно), после 60 лет распространенность этой эмоции снижается (до 43%). Среди молодежи (18-24 лет) только половина признались, что влюблены (52%).

14 февраля во многих странах отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Однако лишь четверть (26%) россиян считает эту дату праздничной.

«Мужчины и женщины по этому вопросу единодушны: 27% и 26% соответственно считают 14 февраля праздником, – сообщили социологи. – Поколенческие различия более ощутимы, чем гендерные. Признает праздник в первую очередь молодежь 18-24 лет (47% vs. 26% среди всех россиян), наименьшее признание – в когорте 45-59-летних (15%)».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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