Песков отрицал обсуждение в Кремле отмены маткапиталла для родивших за границей

В Кремле не обсуждают возможность отказать в выплате материнского капитала россиянкам, родившим за границей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Волну дискуссий в соцсети вызвал опрос на эту тему, организованный спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин отметил, что в 2022 году более 25 тыс. россиянок выбрали Аргентину, США и другие страны для родов. Таким способом женщины хотели обеспечить получение гражданства.

«При этом они оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране?» – спросил спикер Госдумы в своем телеграм-канале. На момент публикации новости 86% участников опроса проголосовали за вариант «Нет», по 7% выбрали варианты «Да» и «Мне все равно».

Во время встречи представителя Кремля с журналистами прозвучал вопрос об обсуждении этой темы в администрации президента.

«Нет, у нас нет такой дискуссии», – сказал Песков.

Напомним, власти Аргентины продержали шесть беременных россиянок в аэропорту в Буэнос-Айресе несколько дней из-за подозрения в сокрытии цели визита. Дольше всех в страну не впускали россиянок на поздних месяцах беременности, но в ночь на 11 февраля им разрешили въехать в страну.

Москва, Наталья Рязанова

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