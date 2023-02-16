Уровень выгорания офисных работников в мире достиг рекорда

Число офисных работников, которые чувствуют выгорание, достигло исторического рекорда. Об этом свидетельствует опрос, проведенный исследовательским консорциумом Future Forum.

В исследовании приняли участие сотрудники предприятий в США, Великобритании, Японии, Австралии, Германии и Франции. Более 40% респондентов признались, что чувствуют симптомы выгорания, пишет Bloomberg.

Лучше других стран ситуация складывается в США. Однако экономическая неопределенность, страх перед сокращением рабочих мест и давление на сотрудников с целью заставить их вернуться к работе в офисе с удаленки усугубили проблему.

На уровень выгорания влияет несколько факторов. Один из важнейших – насколько гибкий у работника график. Более половины опрошенных, кто заявил, что они недовольны уровнем гибкости своего графика, отметили, что они выгорели на работе. Сотрудники с неизменяемым графиком более чем в два раза чаще говорят, что они будут искать новую работу в течение следующего года. Те, у кого есть возможность выбирать, чаще работают более эффективно и меньше склонны к увольнению.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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