Россияне признались, куда уходят с работы пораньше

Большинство опрошенных россиян предпочтут провести время с семьей, если их отпустят с работы на 2-3 часа раньше конца рабочего дня. Опрошенные женщины (8%) готовы провести дополнительное время на прогулке, а мужчины (8%) – на тренировке, следует из данных сервиса по поиску работы SuperJob.

Абсолютное большинство (63%) отправится домой, к семье. По 4% опрошенных используют время для решения личных или рабочих вопросов. Еще 3% пойдут по магазинам, 2% – в кафе или в бар, по 1% опрошенных выбрали поход в кино и чтение. Еще 1% отправится на вторую работу. А 2% не готовы рассуждать на эту тему, поскольку начальство не балует их укороченным рабочим днем, приводит данные РИА Новости.

Исследование проведено 11-19 января среди 1600 жителей всех округов РФ из представителей экономически активного населения.

Около 47% сотрудников российских компаний испытывали выгорание на работе в 2022 году. 53% опрошенных задумывались о смене работы.

Москва, Наталья Рязанова

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