Детский омбудсмен в Татарстане поддержала идею сертификатов для новорожденных

Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец призвала поддержать инициативу о введении сертификатов для новорожденных. Она подчеркнула, что принятие федерального закона поможет семьям во всех регионах получать равную поддержку.

«Эту инициативу, конечно, надо поддержать, потому что она направлена на улучшение жизни семей с детьми и является очень хорошим подспорьем, особенно для молодых семей. Всегда с рождением ребенка связывают очень много расходов, особенно если это первый ребенок», – сказала омбудсмен в беседе с телеканалом «360».

Волынец отметила, что поддержка семей с детьми на уровне регионов может сильно отличаться. Поэтому введение меры поддержки на федеральном уровне гарантирует одинаковую помощь родителям во всех субъектах. По ее мнению, важно, чтобы сертификат предназначался именно для оплаты детских товаров и услуг.

«В противном случае это будет не сертификат, а выплата. А сертификат – это именно целевые деньги, которые можно потратить на определенный список, который прикрепляется к этому законопроекту», – сказала Волынец.

Сенаторы и депутаты Госдумы готовят законопроект о сертификате для новорожденного ребенка семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. Родители смогут оплатить документом товары первой необходимости для младенцев. Авторы законопроекта отметили, что единовременного пособия при рождении ребенка в 22 909 рублей недостаточно на все необходимое для ребенка, пишут «Известия».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»