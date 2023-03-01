Добровольцы смогут получать бесплатную помощь в военных медучреждениях

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее добровольцам – участникам спецоперации получать бесплатное лечение в военно-медицинских частях и организациях.

«Военные врачи, конечно, делают все, что нужно для спасения жизни и здоровья своих пациентов. А это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись», – заявил премьер на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС России.

Согласно документу, добровольцы могут рассчитывать на получение экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи. За предоставление лечения отвечают командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование.

Кроме того, добровольцы будут получать лекарства, а при необходимости и медицинские изделия по назначению врача из военно-медицинской организации, в том числе за счет средств ОМС.

Москва, Наталья Петрова

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