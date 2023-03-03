Школы хотят обязать установить требования к форме для учеников

Министерство просвещения России собирается обязать школы в регионах устанавливать четкие требования к внешнему виду учащихся. Об этом заявил заместитель главы министерства Андрей Корнеев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

«Мы предлагаем выступить с инициативной закрепить требования к одежде обучающихся», – цитирует замминистра ТАСС. Таким образом, власти будут бороться с появлением учеников в образовательных учреждениях в неподобающей одежде: рваных джинсах, толстовках, балахонах и прочем.

В настоящее время наличие школьной формы является не обязанностью, а правом, которым воспользовались только 37 регионов из 85.

В свою очередь министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что утверждение требований к одежде учеников не имеет ничего общего с требованиями к внешнему виду в целом, например, цвету волос.

Москва, Зоя Осколкова

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