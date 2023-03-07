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Вторник, 7 марта 2023, 13:45 мск

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Добровольцы получат удостоверения ветерана боевых действий единого образца

Российское правительство утвердило правила выдачи добровольцам удостоверений ветеранов боевых действий единого образца, сообщается на сайте кабмина.

«Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы России в ходе специальной военной операции», – сказано в сообщении.

Для получения удостоверения необходимо подать соответствующее заявление в военный комиссариат по месту жительства или по месту постановки на воинский учет. При этом в случае утери документов, подтверждающих участие в добровольческом формировании, военкоматы должны будут заниматься их розыском самостоятельно.

«Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы», – подчеркнули в пресс-службе правительства РФ.

Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года. На федеральном уровне для них предусмотрен ряд льгот, в том числе по налогу на имущество и оплате коммунальных платежей. Кроме того, гражданам, имеющим такой статус, полагается ежемесячная денежная выплата, напомнили в кабмине.

Добавим, ранее в феврале президент России Владимир Путин сообщил, что власти рассматривают вопрос о предоставлении равных социальных гарантий всем участникам СВО, включая добровольцев и тех, кто подписал контракт с частными военными компаниями.

«Все – и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по контракту, и те, кто пришёл на военную службу в рамках мобилизации, – они все выполняют свой священный долг перед Родиной, и перед Родиной в этом смысле все равны. Поэтому и по всем социальным гарантиям, защитным мерам они должны быть в одинаковой ситуации», – подчеркнул глава государства.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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