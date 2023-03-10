В России застройщиков хотят обязать создавать площадки для собак

В России предложили включить в обязанности застройщиков обустройство инфраструктуры для домашних животных. С такой инициативой выступил Общественный совет при Минстрое.

Речь идет о больших зонах для выгула, специальных маршрутах в парках, а также об установке урн для отходов животных, рассказал «Известиям» глава рабочей группы по инфраструктуре для выгула собак при Общественном совете Минстроя Артем Гебелев.

«Важно отметить, что нужны именно игровые площадки для питомцев, а не дрессировочные, которые в основном существуют сегодня. В таких зонах должны быть созданы условия для удовлетворения основных базовых и видотипичных потребностей четвероногих: физическая нагрузка, познавательная активность, игра, общение с сородичами и взаимодействие со своим хозяином», – отметил Гебелев.

По его словам, стоимость создания площадки в 400 кв. м составляет 1-10 млн рублей. В среднем такой территории достаточно для выгула 40 собак в день.

По мнению члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, давно следует начать включать инфраструктуру для выгула собак в комфортную городскую среду, в том числе потому, что это нужно для безопасности граждан. В то же время в приоритете обязательно должно оставаться формирование благоприятных условий жизни горожан, а также повышение ответственности владельцев собак.

Москва, Зоя Осколкова

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