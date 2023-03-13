По всей России ожидается резкое потепление

С 15 марта на всей территории России прогнозируется значительное повышение температуры. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Метеорологи ожидают, что наиболее сильный температурный скачок произойдет на Дальнем Востоке.

«Начиная со среды, вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы», – сообщил Вильфанд ТАСС, отметив, что особенно тепло будет на Дальнем Востоке.

Так, по словам специалиста, температурный фон в дальневосточных регионах будет на 14-17 градусов выше нормы с 15 марта. Как отметил Вильфанд, в Якутске сегодня ночью температура опускалась до минус 25-30 градусов, а днем – до минус 10-15 градусов. Однако 15 марта ночные температуры поднимутся до минус 8-13 градусов, днем ожидается минус 1-5 градусов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»