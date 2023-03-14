В России большая часть красной икры продается с серьезными нарушениями

Около 80% объема всей продаваемой в России красной икры небезопасно для покупателей, так как реализуется с серьезными нарушениями. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗПП).

Проверку купленных в сетевой рознице образцов проводила лаборатория подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры, пишут «Известия».

«Лабораторные исследования выявили, что в 70% образцов от пяти до 36 раз превышено допустимое содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность (показатель КМАФАнМ). Увеличение КМАФАнМ свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта. Высокое содержание КМАФАнМ может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита», – сообщили в НСЗПП. В союзе отметили, что сами магазины не нарушали сроки и температурные режимы хранения.

В каждом пятом образце выявлен кислый запах, в 40% икры обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В 20% исследованной продукции выявлен запрещенный консервант уротропин (Е-239). В каждом десятом образце обнаружено несоответствие ДНК заявленному на упаковке виду икры. Это говорит о том, что один вид икры заменен на другой.

Москва, Зоя Осколкова

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