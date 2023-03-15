Россия упростила получение вида на жительство для IT-специалистов

В России была упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство. Это касается иностранных специалистов, работающих в сфере информационных технологий.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, иностранные ИТ-специалисты без оформления разрешения на работу или патента могут заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор с организациями, ведущими деятельность в области информтехнологий. Такие компании также должны получить документ о соответствующей госаккредитации.

«Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи (включая супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), супругов детей, родителей (в том числе приемных), супругов родителей, бабушек, дедушек, внуков) предоставлено право на получение вида на жительство в Российской Федерации без срока действия в упрощенном порядке», – добавила Волк.

Для получения ВНЖ иностранцу и его семье нужно будет обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления составляет три месяца.

Москва, Зоя Осколкова

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