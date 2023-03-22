В Южной Корее рождаемость упала до исторического минимума

В январе рождаемость в Республике Корея упала до минимума за всю историю наблюдений. За год число новорожденных уменьшилось на 6% пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные Статистического управления Южной Кореи.

В январе 2023 года родилось 23 179 детей. Это самый низкий январский показатель с 1981 года, когда данные начали собирать ежемесячно. В прошлом январе на свет появилось на 6% больше младенцев.

Число новорожденных в Южной Корее падает уже 86 месяцев подряд. Общий коэффициент рождаемости в стране в 2022 году составил 0,78 – рекордный минимум с 1970 года, когда он составлял 4,53.

Агентство отмечает, что многие граждане отказываются иметь детей или откладывают рождение первенца из-за высоких цен на жилье и общего экономического спада.

В Японии по итогам 2022 года сообщили о рождении 799 728 детей, что стало наименьшим числом новорожденных за всю историю наблюдений с 1899 года. По сравнению с 2021 годом показатель снизился на 5,1%.

Сеул, Наталья Рязанова

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