В России снижается число женщин, желающих стать многодетными

Росстат сообщил о снижении доли россиянок, желающих иметь троих и более детей. Подавляющее число женщин в РФ хотят иметь одного или двух малышей.

В прошлом году Росстат провел выборочное наблюдение репродуктивных планов населения – масштабное исследование, которое охватывает более 15 тысяч домохозяйств и проводится раз в пять лет. Выяснилось, что около 70% российских женщин хотят не более двоих детей. В 2017 году таких было 65,3%, пишет РБК.

«Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на 3 п.п. (18,9%), четверых – на 0,5 п.п. (2,9%), а пятерых и более – на 0,3 п.п. (1,9%). Кроме того, подросла доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей: на 0,4 п.п., до 2,4%», – говорится в статье.

Помимо этого, зафиксированы рост востребованности контрацепции и снижение доли женщин, делающих аборты. Также наблюдается увеличение доли россиянок, которым господдержка помогла принять решение о рождении ребенка, – об этом заявили почти 40% респонденток.

Средний возраст женщины при рождении первенца в 2018-2022 годах составил 26,75 года, второго ребенка (те же годы рождения) – 30 с половиной лет, а третьего – 33,1 года, следует из данных Росстата.

Москва, Зоя Осколкова

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