В России почти не осталось беспризорников

В России практически не осталось беспризорных детей. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«Развивая сейчас, в настоящее время систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, мы говорим о том, что практически у нас не осталось беспризорных детей. И это большое счастье, это большая работа», – сказала директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей министерства Лариса Фальковская.

Ключевыми для Министерства просвещения являются все вопросы, связанные с детским воспитанием и взаимодействием с семьями. Большую роль играет проведение мероприятий в специальных учебно-воспитательных учреждениях.

«Это дает возможность ребятам осваивать дополнительное образование, формировать свои творческие разные способности», – пояснила Фальковская.

Москва, Зоя Осколкова

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