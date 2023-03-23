Кабмин РФ проиндексирует МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности кабмина.

«По поручению президента проведем индексацию МРОТ с 1 января следующего года на 18,5%», – сказал глава правительства.

По словам Мишустина, темпы индексации будут выше уровня инфляции. Это является частью плана по повышению благосостояния россиян, отметил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля, заявил, что МРОТ в 2024 году будет дополнительно повышен на 10%. Индексацию проведут параллельно с запланированным повышением, уточнил он. «Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», – сказал глава государства.

В 2022 году индексация размера МРОТ по итогам двух повышений составила почти 20%.

Москва, Наталья Петрова

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