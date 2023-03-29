Россия отменит международный роуминг c тремя странами

Россия намерена к 2025 году отменить международный сотовый роуминг с тремя входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) странами – Казахстаном, Киргизией и Арменией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на приложение к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), который был направлен мобильным операторам союзных государств и Минэкономразвития России 16 марта. Подлинность документа подтвердили источники в двух операторах большой четверки.

По сведениям издания, ЕЭК просит операторов до 14 апреля направить ей данные о количестве абонентов, объеме и стоимости оказанных услуг сотовой связи гражданам стран ЕАЭС с января 2020 года по декабрь 2022 года. Комиссия также запросила сведения о полученных доходах.

К запросу была приложена дорожная карта отмены роуминга на территории ЕАЭС. Согласно планам, операторы после проведения аналитической работы должны провести мероприятия по пресечению случаев мошенничества на своих сетях. До конца 2024 года телекомкомпании должны разработать правила использования справедливых тарифов на услуги связи в ЕАЭС. К первому кварталу 2025 года сотовые операторы должны ввести новые тарифы на услуги сотовой связи для абонентов стран ЕАЭС.

Напомним, в 2021 году Россия отменила роуминг с Белоруссией. Как отметили опрошенные изданием эксперты, отмена была номинальной, так как операторы начали вводить лимиты на количество использованных минут в день.

Москва, Наталья Петрова

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