Каждый десятый житель России считает себя жертвой преступления

Эксперты оценили издержки от преступлений, совершенных в России. «Цена» одного преступления составила 135,2 тысячи рублей – именно на столько нужно увеличить годовой доход жертвы, чтобы вернуть ее удовлетворенность жизнью на уровень, как если бы правонарушения не было.

Расчеты были сделаны на основании Всероссийского виктимизационного опроса (Russian Crime Victimization Survey, RCVS), проведенного Институтом проблем правоприменения при Европейском университете в середине 2021 года, пишет РБК. Согласно результатам исследования, жертвами преступлений в России себя назвали 10,9% населения.

Общая оценка выводилась как произведение численности населения в трудоспособном возрасте и старше, доли в 10,9% и компенсирующего увеличения дохода. Специалисты Европейского университета (Санкт-Петербург) подсчитали, что общие издержки от преступности в 2021 году составили 1,75 трлн рублей, или 1,3% ВВП. По словам авторов, это «первая оценка стоимости преступности в России».

О том, что боятся стать жертвой преступления, заявили 42,5% опрошенных. Таким образом, общий уровень страха перед преступностью эксперты оценили в 6,82 трлн рублей, или 5,2% ВВП.

По официальным данным, уровень криминализованности российского общества последовательно сокращается. Так, в 2021 году было выявлено 848,3 тысячи человек, совершивших преступления, что на 0,5% меньше, чем в 2020 году. По данным Генпрокуратуры, в 2022 году было выявлено уже 819 тысяч таких лиц. Но количество зарегистрированных особо тяжких преступлений в прошлом году увеличилось на 9,4% (до 124,78 тысячи).

Москва, Зоя Осколкова

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