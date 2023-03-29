В России создадут реестр недобросовестных блогеров

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) составит список авторов, работать с которыми не рекомендуется. Реестр недобросовестных блогеров составят на основании жалоб пользователей.

Ассоциация разработала инструмент для выявления блогеров, которые работают с нарушениями – в Telegram-бот можно добавить жалобу, пишут «Известия». При этом обращения принимаются не только в адрес блогеров, но и клиентов, агентств, продюсерских центров.

На основании полученных жалоб, которые будут разбираться модераторами в индивидуальном порядке, блогерам раздадут «карточки». Так желтая карточка присваивается авторам с одной или двумя жалобами, коричневая карточка говорит о репутационных рисках при сотрудничестве с блогером, а черная карточка (blacklist) предназначена для тех, кто был замечен с серьезными нарушениями. Члены АБА отказываются работать с этими блогерами.

По мнению экспертов, риск попадания в такой реестр поможет заставить блогеров работать в рамках закона и не распространять запрещенную информацию.

Москва, Зоя Осколкова

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