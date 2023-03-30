Большинство россиян хотели бы работать в пятницу до обеда

Большинство россиян согласились бы сократить рабочую неделю до 36 часов. В этом случае рабочий день в пятницу длился бы лишь до обеда. При этом три четверти граждан уверены, что успеют сделать тот же объем работ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

С инициативой выступил комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Идея состоит в том, что график с понедельника по четверг останется прежним, пятница – сокращенный день с работой до обеда.

«77% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, 16% – против, – говорится в исследовании. – Для 75% россиян возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что, работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю». При этом 13% считают, что не успеют выполнить тот же объем работ.

В опросе приняли участие 1600 россиян из всех округов России, работающие по графику пятидневной рабочей недели.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»