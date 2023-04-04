Вузы обязали формировать у студентов нетерпимость к экстремизму и терроризму

Дисциплина для формирования нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции появится в российских вузах. Соответствующий приказ утвердило Минобрнауки России. Новшество касается программ бакалавриата и специалитета, пояснили в пресс-службе министерства. Приказ вступит в силу 1 сентября.

В федеральных государственных образовательных стандартах обозначены требования к результатам освоения программы бакалавриата. Она должна устанавливать ряд универсальных компетенций, в их числе – гражданская позиция. Ранее эта компетенция была описана как «способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению», передает РИА «Новости».

Минобрнауки заменило эту формулировку на «способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности».

Каждый вуз будет самостоятельно принимать решение о том, как компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению будет внедрена в образовательный процесс и сколько часов займет ее освоение, сообщает ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

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